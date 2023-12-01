Патрушев: нужно ускорить работу по ликвидации отходов производства в Ярославской области

По словам секретаря Совбеза, в первую очередь, необходимо провести реконструкцию очистных сооружений Переславль-Залесского

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев указал на необходимость как можно скорее решить вопросы с ликвидацией производственных отходов в Ярославской области, чтобы не загрязнять территории ниже по течению Волги.

"В целях снижения угроз здоровью населения Ярославской области и других регионов, расположенных ниже по течению реки Волги, необходимо ускорить работу по ликвидации объектов накопленного вреда", - подчеркнул он на совещании в Ярославле.

Патрушев также отметил, что в повестке встречи - меры по защите от загрязнения водоемов в национальном парке "Плещеево озеро". В первую очередь - это реконструкция очистных сооружений города Переславль-Залесский, пояснил он.

"Для успешной реализации проекта и выделения средств федерального бюджета правительству Ярославской области необходимо оперативно подготовить проектно-сметную документацию, провести ее экспертизу. Реализацию этих задач будем держать на контроле", - добавил секретарь Совбеза.