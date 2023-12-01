В Петербурге осень 2023 года назвали одной из наиболее дождливых за всю историю наблюдений

В октябре в городе выпало 203% от нормы осадков, а в ноябре - 155%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Осень 2023 года в Санкт-Петербурге выдалась одной из наиболее дождливых за всю историю инструментальных метеонаблюдений с 1881 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

"Основное количество осадков этой осенью отмечено в октябре - 203% от нормы и в ноябре - 155% от нормы. В целом получается, что осень 2023 года стала одной из самых дождливых за весь ряд инструментальных наблюдений, занимая четвертое место в общем ряду", - отметил Колесов. Он пояснил, что из-за похолодания с середины ноября все осадки выпадали уже в виде снега.

Средняя температура воздуха в городе осенью составляла +7,2 градуса. Это 17-е значение в списке наиболее теплых за всю историю инструментальных наблюдений. В октябре и ноябре зафиксировали отрицательную аномалию температуры воздуха, но сентябрь при этом стал самым теплым из всех.

Колесов также отметил череду октябрьских наводнений, которых, по его словам, давно в этом месяце не наблюдалось.

"Солнечное сияние в Санкт-Петербурге - всего лишь 15-е в общем ряду лет. Но тут надо отметить, что довольно много солнце светило в сентябре, и очень мало в ноябре, так что общий итог такой, как получился, - 241 час солнечного сияния и 54 дня с солнцем", - отметил он. По приведенным данным, в ноябре солнце выходило всего пять раз, при этом оно скрылось в начале третьей декады и до конца месяца больше не появлялось.