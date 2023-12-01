В Петербурге началось строительство участка Красносельско-Калининской линии метро

В планах создать четыре станции: "Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Каретная"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,1 декабря. /ТАСС/. Строительство участка шестой, Красносельско-Калининской линии метрополитена началось в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

"В Петербурге началось строительство еще одного участка шестой, Красносельско-Калининской линии метрополитена от строящейся станции "Путиловская" в сторону будущей станции "Каретная". "В тестовом режиме запущен проходческий щит КТ-1", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на участке будущей шестой линии появится четыре станции - "Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Каретная". Протяжённость участка - около 7 км.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что здесь также будут пересадки на "синюю" и "фиолетовую" линии, выход к железнодорожной станции "Боровая". По его словам, запущенный щит создали в 1989 году в Донбассе специалисты Ясиноватского машиностроительного завода. Петербургские инженеры и рабочие метростроевцы модернизировали его и подготовили к работе.

"Пока мы вынуждены использовать старое оборудование, оставшееся от прежней организации. Но новые щиты уже будем производить в Петербурге. Заказ разместили на Обуховском заводе", - сказал губернатор.

Всего на новом участке планируется задействовать четыре щита. Два из них "Метрострой Северной Столицы" планирует запустить для проходки в первом квартале 2024 года. Щит, который сейчас изготавливается на Обуховском заводе, будет готов к работе в 2024 году. Щиты попарно пойдут навстречу друг другу. Такая технология значительно ускорит проходку тоннеля. В Петербурге до 2032 года планируется построить 20 новых станций и реконструировать 12 действующих.