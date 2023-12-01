В России с 2024 года запустят программу по борьбе с ожирением у подростков

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что документ будет иметь статус комплекса мер, в его реализации будут участвовать 11 федеральных органов исполнительной власти и 6 ведущих федеральных учреждений

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Реализация комплекса мер по борьбе с ожирением у детей и подростков стартует в России с начала 2024 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Работа над комплексом мер завершена, она была непростой, но все-таки отработали. Документ будет иметь статус комплекса мер, в его реализации будут участвовать 11 федеральных органов исполнительной власти, 6 ведущих федеральных учреждений, 4 из которых - национальные медицинские исследовательские центры. Здесь же будут задействованы органы исполнительной власти регионов, профессиональные некоммерческие организации в сфере охраны здоровья, также некоммерческие организации, которые специализируются на проведении соответствующих информационных кампаний. <...> С января 2024 года начинается реализация комплекса мер", - сказала она на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Заместитель председателя Совета, гендиректор ООО "Герофарм" Петр Родионов отметил, что работа над составлением комплекса длилась почти два года. "Потому что очень комплексный подход к анализу ситуации в регионах, в семье, истинных причин ожирения, где произошел сбой - в семье, в школе, в каком возрасте, есть ли факторы, провоцирующие данное заболевание", - пояснил он.

Ранее главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян сообщал, что больше половины взрослого населения России и около четверти детей имеют избыточную массу тела или ожирение. Эксперт уточнял, что ожирение в детском возрасте опасно не только с точки зрения нагрузки на все органы и системы, но и "чревато психологическими травмами".