В Москве создали карту производителей стройматериалов

В перечень вошли 435 предприятий

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Перечень основных производителей строительной продукции столичного региона разработали в Москве, в него вошли 435 предприятий, сообщила пресс-служба городского комплекса градостроительной политики и строительства.

"В реестр включаются предприятия Москвы и области, которые производят строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование, машины и механизмы, а также поставляющие свою продукцию на стройплощадки столицы. В настоящее время в реестр вошли 435 компаний", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Андрея Бочкарева.

Он уточнил, что реестр разработан на основании информации Московского территориального строительного каталога. Картографическая схема доступна на Портале открытых данных городской информационной системы "Единое хранилище данных города Москвы".

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, которого цитирует пресс-служба, добавил, что в перспективе эти данные могут быть использованы для определения логистических цепочек поставок продукции на строительные объекты. В дальнейшем схема будет также доступна в самом Московском территориальном строительном каталоге и на портале "СтроимПросто".