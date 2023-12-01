Минстрой заявил, что более 1 млн россиян стали пользователями приложения "Госуслуги. Дом"

За время работы приложения 230 тыс. человек решили свои вопросы, отметили в пресс-службе ведомства

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Более 1 млн россиян стали пользователями мобильного приложения "Госуслуги. Дом" - платформы для решения всех вопросов в отрасли жилищно-коммунального хозяйства в одном окне. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя РФ.

"Мобильное приложение сегодня доступно во всех регионах России. В настоящее время его пользователями уже стали более миллиона россиян", - приводятся в сообщении слова замминистра строительства и ЖКХ РФ Константина Михайлика.

Отмечается, что на текущий момент через приложение показания переданы уже более 500 тыс. раз. Кроме того, пользователи могут отправить заявку в управляющую организацию через умный чат-бот. За время работы приложения 230 тыс. пользователей решили свои вопросы, а количество отправленных заявок превысило 300 тыс.

Приложение создано на базе государственной информационной системы ЖКХ ("ГИС ЖКХ"). Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Данные о недвижимости загружаются автоматически. Цифровое решение развивает АО "Оператор информационной системы" при поддержке Минстроя и Минцифры России. Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.