Российский православный университет введет в программу спецкурс о нацизме

Ректор университета Александр Щипков подчеркнул, что в текущей обстановке такие исследования вновь обрели актуальность

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Отечественные научные исследования идей неонацизма, получившие большое распространение в современном западном мире, должны быть возобновлены, сказал заместитель главы Всемирного русского народного собора, ректор Российского православного университета, доктор политических наук Александр Щипков на презентации своей книги "Незавершенный нацизм" в Москве. В связи с этим РПУ введет специальный курс о нацизме.

"Я не претендую на то, что я дал какие-то исчерпывающие дефиниции и определения, но дело в том, что мы подошли к той точке, когда вынуждены вновь начинать размышлять с научной точки зрения о том, что такое нацизм. Потому что последние научные работы - я имею в виду в России - это советские работы, это работы 1960-1970-х годов. Это были очень хорошие, очень достойные исследования, но они устарели, потому что изменился мир, изменились обстоятельства, в которых мы с вами находимся", - сказал Щипков.

По его словам, его книга "сугубо теоретическая". При этом автор выразил надежду, что она найдет практическое применение, например, в образовательной сфере. "Во всяком случае я планирую в Российском православном университете, ректором которого я являюсь, сделать для студентов односеместровый спецкурс о нацизме, чтобы мы могли пошагово, за 16-18 лекций одного семестра, рассмотреть явление нацизма с разных точек зрения", - сообщил собеседник агентства.

В книге "Незавершенный нацизм" автор утверждает, что нацизм и расизм являются существенным элементом западной культуры и имеют общую основу с либерализмом.

"У нас отношение к нацизму сохранилось с советских времен довольно шаблонное - были плохие немцы, которые стали нацистами, которых мы победили и расставили все точки над "i". Однако нацизм не был ликвидирован в 1945 году при капитуляции Германии, он не исчез в результате Нюрнбергского процесса, это непрерывное и довольно старое историческое явление. Нацизм, расизм и неолиберализм имеют общие аксиологические основания и построены на мифах превосходства и технократическом расчеловечивании человека", - отметил Щипков.

В своей книге ректор РПУ делает вывод о том, что подлинными нацистами являются англосаксы, те люди, которые управляют США, Канадой и ЕС. Предисловие к изданию написал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, который также отметил, что "англосаксы бесцеремонно навязывают неонацистскую идеологию европейцам". Их стратегическая цель, уверен Патрушев, заключается в расчленении России и уничтожении Русского мира. Своими действиями, пишет секретарь Совбеза, атлантисты лишают целые народы перспектив независимого социально-экономического и культурно-цивилизационного развития.