В Пскове открыли аллею славы Героев Отечества

Она расположена на территории псковской бригады спецназа

ПСКОВ, 1 декабря. /ТАСС/. Церемония открытия аллеи славы Героев Отечества состоялась на территории псковской бригады спецназа: аллея состоит из бюстов десяти военнослужащих, погибших в разные годы при исполнении воинского долга, в том числе в ходе специальной военной операции (СВО). Участие в церемонии принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников, а также родственники погибших бойцов, действующие военнослужащие, члены отряда "Воин" и воспитанники военно-патриотических клубов, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы открываем аллею славы Героев Отечества. Здесь десять гранитных постаментов с бюстами наших военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. Все они были награждены высшими государственными наградами - Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации. Они навсегда вписали свои имена в историю, отдав жизни в борьбе за мир и спокойствие нашей Родины. Предлагаю почтить их память минутой молчания", - сказал Ведерников, обращаясь к собравшимся.

По данным пресс-службы администрации Псковской области, изготовление, доставка, установка бюстов и постаментов были организованы при содействии и финансовой поддержке регионального правительства. В июне 2014 года командование бригады приняло решение о создании аллеи славы Героев Отечества на территории вновь построенного военного городка.

"При участии матери Героя РФ, капитана Калинина Анны Генриховны Калининой было принято решение о создании бюстов Героев. Эта идея нашла живой отклик у губернатора Псковской области. При его непосредственном участии были решены все организационные вопросы, и с января 2023 года началось изготовление бюстов Героев и постаментов", - говорится в сообщении пресс-службы.

О военнослужащих-героях

Среди бюстов значится имя Героя Советского Союза, гвардии лейтенанта Николая Кузнецова. Он совершил подвиг в марте 1985 года в Мараварском ущелье в Афганистане. В неравном бою он подорвал себя и окруживших его душманов ручной гранатой. Бюсты также посвящены Героям России, которые приняли свой последний бой вместе с 24 разведчиками роты на склонах урочища Харсеной в Чеченской Республике 21 февраля 2000 года: гвардии капитану Михаилу Боченкову, гвардии капитану Александру Калинину, гвардии старшему лейтенанту Сергею Самойлову.

Среди имен, которым посвящены бюсты: Герой России, гвардии старший прапорщик Сергей Шанцев, погибший в Чеченской Республике 24 января 2000 года.

Еще пять бюстов посвящены военнослужащим, погибшим в ходе СВО и получившим звание Героя Российской Федерации. В их числе: гвардии капитан Александр Жихарев и гвардии старший лейтенант Александр Серафимов, погибшие в первые дни специальной военной операции. Кроме того, на аллее установлен бюст гвардии ефрейтору Александру Соколову, который прикрывал отход роты и, будучи смертельно раненым, продолжал вести бой и выполнил свой долг до конца.

На аллее также находятся бюсты гвардии майора Павла Горбоконенко и гвардии лейтенанта Игоря Суханова, погибших летом 2023 года в ходе специальной военной операции.