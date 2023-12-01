В Тюменской области договорились с Бангладеш о привлечении рабочей силы в регион

Заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев отметил, что сотрудники, которые приезжают из этой страны, являются квалифицированными качественными кадрами

ТЮМЕНЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Тюменские власти планируют привлекать рабочую силу из Бангладеш в рамках сотрудничества, в 2024 году 150 бангладешских работников будут трудиться на одном из предприятий Тюменской области. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев на пленарной сессии "Экспортный горизонт от Азии до Африки" Тюменского экспортного форума.

"Одно из направлений, которое мы обсуждали, - это привлечение рабочей силы в Россию со стороны Бангладеш, и уже 150 человек в следующем году приедут к нам на одно из предприятий, для того чтобы здесь оказывать свои услуги", - сказал Пантелеев.

Он добавил, что сотрудники, которые приезжают из этой страны, являются квалифицированными качественными кадрами, которые быстро обучаются и уже имеют большую практику работы в 17 странах мира. Такое сотрудничество может стать быстрым и комфортным решением в ситуации, когда российской экономике нужны рабочие руки.

Чрезвычайный и полномочный посол Народной Республики Бангладеш Камрул Ахсан также отметил, что в стране видят тенденцию перемещения бангладешских работников из стран Ближнего Востока, юга Европы и Восточной Азии во Владивосток. Он добавил, что работники из Бангладеш будут занимать только те сферы, в которых у России не хватает рабочих рук, и не будут отнимать работу у россиян.

Тюменский экспортный форум проходит 1 декабря, в его работе принимают участие делегации из Китая, Бангладеш, Ганы, Марокко и Чада. Всего на полях форума работают более 40 профильных экспертов.