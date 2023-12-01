НИУ ВШЭ сделает испанский третьим официальным языком в вузе

Директор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Анна Тышецкая и ректор ведущего мексиканского университета Панамерикана Хосе Антонио Эскивиас Ромеро заключили соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Испанский станет третьим официальным языком в НИУ ВШЭ наряду с русским и английским, сообщили журналистам в пресс-службе вуза. Это означает, что в университете появятся курсы и программы на испанском языке.

"Вышка" первой из российских вузов планирует ввести испанский язык в качестве третьего официального языка. Наряду с русским и английским у нас будут появляться курсы и программы на испанском языке. Таким образом, мы сможем быть ближе и понятнее друг другу, а для нескольких миллионов молодых людей это откроет новые возможности образования и развития", - говорится в сообщении.

В вузе рассказали, что директор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Анна Тышецкая и ректор ведущего мексиканского университета Панамерикана Хосе Антонио Эскивиас Ромеро заключили соглашение о сотрудничестве. "Соглашение предусматривает развитие академического обмена студентами, создание совместных образовательных программ, а также обмен опытом преподавания и административного управления. Запланирован также запуск совместного социально-экономического исследовательского проекта по индексу человеческого развития российских и мексиканских городов", - рассказали в вузе.