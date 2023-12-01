ВОЗ заявила об отсутствии потенциала пандемии у респираторных заболеваний в Китае

В организации ранее сообщили о получении данных, указывающих на увеличение числа амбулаторных консультаций и госпитализаций детей по поводу микоплазменной пневмонии с мая, а также респираторно-синцитиального вируса, аденовируса и вируса гриппа с октября

ЖЕНЕВА, 1 декабря. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет мониторинг ситуации с респираторными заболеваниями в Китае, однако на настоящий момент не усматривает наличия у них потенциала пандемии. Об этом заявила на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

"Мы ведем мониторинг ситуации, а также даем советы по лечению и по другим вопросам. Как и в случае со всеми респираторными инфекциями, мы ведем мониторинг всех, но мы не рассматриваем это [ситуацию в Китае] на настоящий момент как нечто, имеющее пандемический потенциал", - сказала официальный представитель.

Ранее ВОЗ сообщила, что 23 ноября провела телеконференцию с китайскими органами здравоохранения, в ходе которой были получены данные, указывающие на увеличение числа амбулаторных консультаций и госпитализаций детей по поводу микоплазменной пневмонии с мая, а также респираторно-синцитиального вируса, аденовируса и вируса гриппа с октября. Китайские власти сообщили, что не было обнаружено каких-либо необычных и новых патогенов или необычных клинических проявлений, в том числе в Пекине. ВОЗ высказалась против введения ограничений на торговлю с Китаем и поездки в эту страну.