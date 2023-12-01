Прокуратура начала проверку по факту увольнения глухонемого курьера в Череповце

В ситуации также намерен разобраться врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов

ТАСС, 1 декабря. Курьера с нарушениями речи и слуха уволили из службы доставки в Череповце. По этому факту организована проверка, сообщила прокуратура Вологодской области.

"Прокуратура Вологодской области организовала проверку в связи с размещением в средствах массовой информации сведений об увольнении жителя Череповца с ограниченными возможностями слуха из службы доставки. В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдения трудового законодательства", - говорится в сообщении прокуратуры.

Молодой человек уволен из службы доставки "Самокат", сообщили ТАСС в администрации города.

Намерен разобраться в ситуации и врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. "Видел историю про увольнение глухонемого курьера. Пока в пути, позже разберусь в ситуации. Выводы пока не делаю, все проясним", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

Ранее в социальных сетях области появилась информация об увольнении молодого человека якобы из-за жалоб клиентов. Местные жители вступились за доставщика и просят восстановить его на работе, местные юристы предложили ему свою помощь.