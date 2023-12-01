На ВДНХ в Москве после обновления открылся кинотеатр "Круговая кинопанорама"

Зал рассчитан на 80 человек

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Кинотеатр "Круговая кинопанорама" с поворотной платформой-трансформером и экраном высотой 10 м вновь открылся на ВДНХ в Москве после обновления, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"Для "Круговой кинопанорамы" на ВДНХ была разработана уникальная технология. Это первый в мире кинотеатр подобного типа, где можно воспроизводить как современные фильмы, так и старые картины, которые проецируют на экраны 11 отреставрированных аппаратов. Гости выставки вновь могут присоединиться к кинопутешествиям по территории нашей страны", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Уточняется, что в работе площадки используется уникальная аппаратура, в том числе поворотная платформа-трансформер и цилиндрический экран высотой 10 м, картины транслируют на экран с проекцией 360 градусов. Во вторник, четверг и воскресенье здесь можно посмотреть фильмы "Возьмите нас с собой, туристы!" (1966), "В дорогу, в дорогу" (1969) и "Волга - русская река" (1984), а по понедельникам, средам, пятницам и субботам с 12:00 до 20:00 показывают цифровой фильм 2023 года, посвященный уникальной природе и заповедным уголкам России. Движение платформы в сочетании с физическими эффектами и световым шоу создает ощущение реального скоростного перемещения и присутствия.

Продолжительность всех сеансов составляет 50 минут, зал рассчитан на 80 человек.

В пресс-службе добавили, что кинотеатр "Круговая кинопанорама" был открыт на территории ВДНХ в апреле 1959 года, внутренний объем здания целиком занимал кинозал. Его оборудовали проекторами, расположенными по кругу и образующими полную панораму экранами и системой объемного звука с девятью каналами. Здесь демонстрировали фильмы продолжительностью 20 минут.