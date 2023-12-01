В Северной Осетии всем вынужденным переселенцам выделят жилищные сертификаты

В 2023 году обладателями данного вида поддержки станут 45 семей, уточнил замминистра строительства и архитектуры республики Дмитрий Базаев

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 декабря. /ТАСС/. Все состоящие в очереди семьи вынужденных переселенцев будут обеспечены жилищными сертификатами в Северной Осетии до конца года. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра строительства и архитектуры республики Дмитрий Базаев.

"Признанным вынужденными переселенцами гражданам выдаются жилищные сертификаты. Всего в 2023 году обладателями данного вида поддержки станут 45 семей этой категории. На сегодняшний день вынужденные переселенцы продолжают вставать на учет. При этом, на этот год в списках получателей больше никого нет. На сегодняшний день уже осуществлена выдача сертификатов 38 семьям", - сказал Базаев.

Жилищные сертификаты выделяются в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

На жилищные сертификаты вынужденным переселенцам на 2023 год выделено из федерального бюджета более 700 млн рублей.

В Северной Осетии находятся вынужденные переселенцы, переехавшие в республику из Грузии после грузино-осетинского конфликта в 1991-1992 годах.