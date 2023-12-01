В Минздраве РФ отметили колоссальный потенциал сотрудничества с КНР

Москва открыта к взаимодействию с Пекином для развития фармацевтической промышленности, сообщил замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Сотрудничество России и Китая в области здравоохранения имеет "колоссальный потенциал". РФ открыта к взаимодействию с КНР для развития фармацевтической промышленности, сообщил замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев на конгрессе "Национальное здравоохранение".

"Сегодня наше взаимодействие с Китайской Народной Республикой имеет колоссальный потенциал для развития, мы ощущаем недостаток совместных проектов в области создания новых молекул <...> для социально значимых заболеваний, имея все ресурсы для их ускоренной разработки. Мы знаем также ориентацию Китайской Народной Республики на смещение сырьевого экспорта, экспорта активных фармацевтических субстанций как готовых лекарственных препаратов. Здесь мы считаем важным подчеркнуть наши меры по поддержке локализации новых молекул в России, и соответствующие проекты, если будет такое желание, могут быть рассмотрены", - сказал он.

Также Глаголев уточнил, что Минздрав заинтересован в разработке новых лекарственных препаратов и медизделий, в том числе на базе научных учреждений, подведомственных Минздраву РФ. "Вызовы трех лет убедили нас в устойчивости инновационного сценария развития нашей "фармы", мы открыты к взаимодействию в этой области с нашими китайскими партнерами", - подытожил он.

Направления сотрудничества

Директор ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава РФ Иван Стилиди отметил, что его центр уже пять лет ведет работу по созданию рабочих контактов с ведущими онкологическими клиниками в Шанхае, Ханчжоу и Шэньчжэне. Он пояснил, чем Россия и Китай могут быть полезны друг для друга в области здравоохранения. Так, Китай может быть заинтересован в сотрудничестве с РФ по таким направлениям, как совместные встречи для обсуждения редких клинических случаев, телемедицинские консультации, совместные клинические исследования и ядерная медицина.

"Обмен опытом по реализации проектов бор-нейтронозахватной терапии, <...> институт ядерной физики в Новосибирске занимается и разрабатывает такие ускорители нейтронов, эти аппараты востребованы в мире, я знаю, что китайские коллеги приобрели такой аппарат, уже начались и проводятся клинические исследования. Мы в следующем году размещаем такой аппарат в нашем центре, где начнем свои доклинические и клинические исследования, вот это взаимодействие [с Китаем] будет чрезвычайно интересным", - считает он.

По словам Стилиди, Россия заинтересована в сотрудничестве с Китаем в сферах кардиотехнологий, радиофармпрепаратов, импорта оборудования и фармсубстанций.

Второй Национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит с 1 по 2 декабря на ВДНХ в Москве. Он организован в рамках Международной выставки-форума "Россия", которая проводится с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. ТАСС - генеральное информационное агентство форума и стратегический информационный партнер конгресса.