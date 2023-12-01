Межвузовский кампус в Тюмени станет единой средой для развития международных отношений

Заместитель губернатора Андрей Пантелеев отметил, что регион всегда был открыт для сотрудничества со студентами из других стран

ТЮМЕНЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Тюменский межвузовский кампус может сыграть большую роль для развития международных связей и углубленного взаимодействия с предприятиями. Об этом ТАСС сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев на Тюменском экспортном форуме.

"Я уверен, что кампус позволит трансформировать образовательные процессы, придать им новый подход. Он станет важной составляющей еще более углубленного взаимодействия с предприятиями и позволит сформировать единую среду. Кроме того, уверен, что вскоре тюменские компании, которые будут частью кампуса и начнут принимать непосредственное участие в подготовке кадров, станут отраслевыми лидерами. В том числе и в развитии экспортных отношений", - сказал он.

Он отметил, что Тюменская область всегда была открыта для сотрудничества со студентами из других стран. В регион приезжают получать знания и возвращаются с этими знаниями и технологиями в свои страны, что можно считать хорошим экспортом. Пантелеев добавил, что это взаимовыгодно, ведь регион приобретает зарубежных партнеров, которые готовы в дальнейшем строить совместный бизнес.

Проект межвузовского кампуса в Тюмени предполагает строительство 10 объектов, среди которых учебно-лабораторный комплекс, технопарк, центр поддержки и развития талантливой молодежи, конгресс-центр, четыре общежития и гостиница. Их общая площадь - более 167 тыс. кв. м. Кампус вместит почти 5 тыс. студентов. Строительство планируется начать в 2025 году. В 2028 году объект будет введен в эксплуатацию, бюджет проекта составит 32 млрд рублей. Правительство Тюменской области заключило концессионное соглашение по строительству в регионе межвузовского с компанией "Врата Сибири", по которому 10% - это средства регионального бюджета, порядка 50% - средства федерального бюджета, и около 40% - деньги инвестора.

Тюменский экспортный форум проходит 1 декабря, в его работе принимают участие делегации из Китая, Бангладеш, Ганы, Марокко и Чада. Всего на полях форума будет работают более 40 профильных экспертов.