В Челябинской области местная жительница запросила компенсацию за спиленную ель

Сумма компенсации составляет 200 тыс. рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Жительница Миньяра (Челябинская область) Елена Шалдина, у которой по указанию чиновников спилили ель, росшую более 40 лет на садовом участке и тесно связанную с историей ее семьи, запросила 200 тыс. рублей в качестве компенсации. Об этом она сама сообщила ТАСС.

"Это правда, что компенсацию я запросила 200 тыс. рублей, не менее. Это было мной сказано на основании рекомендаций независимого юриста и адвоката, эксперта, который произвел осмотр елки", - сообщила Шалдина.

Она добавила, что соответствующее заявление будет подано в суд.

29 ноября со ссылкой на Telegram-канал главы Ашинского района Вадима Сергеева сообщалось, что у женщины спилили елку на садовом участке и установили на площади города. Участок, где была спилена ель, по документам является бесхозным, он нигде не зарегистрирован. Ранее это была территория садового товарищества, но хозяин участка умер, а земля осталась заброшенной. Эта информация и ввела в заблуждение администрацию города, глава района принес женщине свои извинения.

Ранее местные СМИ со слов местной жительницы сообщили, что ель на частном участке посадил ее муж со своим отцом в 1982 году, когда пошел в первый класс. 24 ноября ель спилили, чтобы позже установить на городской площади для встречи Нового года.