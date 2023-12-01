Нижняя палата парламента Чехии утвердила помощь беженцам с Украины для возвращения домой

Программа предусматривает покрытие части расходов, связанных с переездом украинцев на родину

ПРАГА, 1 декабря. /ТАСС/. Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии утвердила программу поддержки беженцев с Украины, желающих вернуться на родину. Документ был разработан министерством внутренних дел республики, сообщило Чешское радио.

Программа предусматривает покрытие части расходов, связанных с переездом украинцев. Размер средств, на которые они могут рассчитывать, будет определен дополнительным постановлением правительства республики. Желающие смогут воспользоваться этой государственной поддержкой только один раз. Если в дальнейшем они захотят вернуться в Чехию по долгосрочным разрешениям на пребывание, то должны будут вернуть властям половину предоставленной суммы.

Согласно итогам проводившегося в Чехии в июне опроса среди беженцев с Украины, желание вернуться на родину выразили 25% из них. Годом ранее этот показатель составлял примерно 33%.

Нижняя палата парламента утвердила также продление действующей в республике программы временной защиты беженцев с Украины на один год, до 31 марта 2025 года. Этим людям открыт доступ на национальный рынок труда, к получению медицинских услуг, бесплатному образованию и некоторым другим видам государственной социальной поддержки.

Документы, касающиеся беженцев с Украины, предстоят утверждению в Сенате (верхней палате парламента) Чехии. После завершения этой процедуры они должны быть подписаны президентом республики. В Праге не вызывает сомнений, что в обоих случаях они не столкнутся с возражениями и затем вступят в законную силу.