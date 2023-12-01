Суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов в Восточной Пруссии

Иск прокурора удовлетворен

КАЛИНИНГРАД, 1 декабря. /ТАСС/. Калининградский областной суд завершил рассмотрение иска прокуратуры о признании геноцидом народа СССР преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории современной Калининградской области, ранее входившей в состав Германии как часть Восточной Пруссии. Иск прокурора удовлетворен, сообщила на завершающем заседании председатель судебной коллегии по гражданским делам Елена Чашина, рассматривавшая дело.

"[Признать] геноцидом национальных и этнических групп, то есть представлявших собой население СССР народов Советского Союза, как часть плана, заключавшегося в намерении нацистской Германии избавиться от всего местного населения Советского Союза путем его изгнания и истребления", - сказала Чашина.