Губернатор ЯНАО заявил, что диагностика заболеваний должна быть приоритетом для Севера РФ

По словам Дмитрия Артюхова, у региона нет необходимости развивать высокотехнологичную сложную медицину, поскольку есть московские, федеральные клиники

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Качественная диагностика заболеваний, а не сложная высокотехнологичная медицина должна быть приоритетом в регионах Российского Севера. Такое мнение высказал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов на втором Национальном конгрессе с международным участием "Национальное здравоохранение 2023".

"Очень важен баланс на Севере: что нужно делать, а что избыточно: например, мы точно не должны идти в высокотехнологичную сложную медицину - это не нужно, есть московские, федеральные клиники - мы должны планово доставить туда нашего сложного пациента. Но что мы точно должны делать - это качественную диагностику", - сказал Артюхов.

Губернатор отметил, что именно поэтому в регионе на "не очень большое население" - по данным Росстата в 2021 году численность населения региона составляла 552 тыс. человек - 15 компьютерных томографов, 9 аппаратов МРТ, десятки аппаратов УЗИ - что больше, чем существующие нормативы.

Второй Национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит с 1 по 2 декабря на ВДНХ в Москве. Он организован в рамках Международной выставки-форума "Россия", которая проводится с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума и стратегический информационный партнер конгресса.