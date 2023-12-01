Проект Москвы "Открой#Моспром" стал лауреатом премии за развитие промышленного туризма

Основная задача премии - развитие событийного маркетинга в России и создание площадки для обмена опытом

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Один из ведущих столичных проектов промышленного туризма - "Открой#Моспром" - занял третье место в номинации "Лучшая промышленная экскурсия" ежегодной профессиональной премии индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций bema!. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента инвестиционной и промышленной политики.

Премия присуждается международным изданием об индустрии событийного маркетинга и живых коммуникаций Live Communication Magazine с 2017 года. Ее основная задача - развитие событийного маркетинга в России, создание площадки для обмена опытом.

"Номинация стала восьмой в копилке наград проекта "Открой#Моспром" и в очередной раз подчеркнула его значимость и популярность, а также высокую заинтересованность в столичной промышленности. Сегодня это активно подтверждают цифры: за пять лет участниками различных направлений проекта стали более 14,6 млн человек. Для них провели более двух тысяч экскурсий и свыше 70 онлайн-туров по более чем 120 промплощадкам, а также организовали свыше 500 мастер-классов. Эти показатели продолжают расти", - приводятся в тексте слова руководителя департамента Владислава Овчинского.

Отмечается, что в рамках проекта реализуется более 10 различных направлений. Благодаря им участники узнают, как производят лифты и оборудование к ним, где изготавливают тормозные системы для вагонов метро и междугородних поездов, где перерабатывают электрическую технику.

Экскурсии проводят на столичных фабриках и заводах с вековой историей, а также на высокотехнологичных предприятиях. Подобные туры позволяют посмотреть, как производят продукты ежедневного пользования и те, что необходимы для авиастроения или водоснабжения.