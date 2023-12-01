На ВДНХ пройдут конкурсы и мастер-классы во Всемирный день катания на коньках

Желающие смогут принять участие в мастер-классе по фигурному катанию с профессиональными спортсменами

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Всемирный день катания на коньках, который был утвержден в 2022 году, отметят на ВДНХ в Москве мастер-классами, автограф-сессиями от знаменитых спортсменов и соревнованиями, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"В воскресенье, 3 декабря, с 12:00 до 20:00 на катке на площади Промышленности гостей ждет насыщенная программа в рамках Всемирного дня катания на коньках. В течение всего дня гостей катка будут ждать ведущие, которые проведут для них увлекательные конкурсы и викторины на спортивную тему. Каждый участник получит памятный сувенир, а победители - специальные призы и подарки. Вместе с начинающими спортсменами в программе примут участие известные спортсмены по конькобежному спорту и фигурному катанию", - говорится в сообщении.

Уточняется, что желающие смогут принять участие в мастер-классе по фигурному катанию с профессиональными спортсменами, где гости узнают, как правильно держаться на льду, делать элементы фигурного катания и правильно падать на лед. Также в этот вечер можно будет получить автограф от известных спортсменов - с гостями пообщаются российский футболист Алексей Смертин и олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский. Вход на каток по билетам.