МВД оказало поддержку более чем 600 россиянам, эвакуированным из сектора Газа

Официальный представитель ведомства Ирина Волк отметила, что в аэропорту Домодедово организовано круглосуточное дежурство сотрудников главного управления по вопросам миграции МВД, главного управления на транспорте МВД и их коллег из подмосковного главка

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МВД России оказали информационно-консультационную поддержку, а также помощь в получении документов более чем шести сотням граждан, эвакуированных из сектора Газа. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"С первых дней прибытия в Российскую Федерацию граждан из сектора Газа МВД России в составе межведомственного оперативного штаба активно принимает участие в эвакуационных мероприятиях, - написала она в Telegram-канале. - Более чем шести сотням прибывших граждан предоставлена информационно-консультационная поддержка, при необходимости оказывается помощь в восстановлении утраченных документов, а также в получении правовых статусов".

Волк отметила, что в аэропорту Домодедово организовано круглосуточное дежурство сотрудников главного управления по вопросам миграции МВД России, главного управления на транспорте МВД России и их коллег из подмосковного главка. "Сотрудниками подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД России осуществляются выезды в пункты временного размещения граждан, в ходе которых проводится разъяснительная работа о возможности получения внутрироссийских и заграничных паспортов", - добавила она.

Кроме того, подчеркнула представитель ведомства, дальнейшее сопровождение по документированию эвакуированных граждан в регионах Российской Федерации осуществляется в приоритетном порядке и находится на контроле у руководства МВД России.

Авиация МЧС России с начала эвакуации россиян из зоны палестино-израильского конфликта выполнила восемь рейсов, спецбортами ведомства в РФ доставлен 761 человек, в том числе 360 детей.