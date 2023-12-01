Грузовые поезда из России в Финляндию начали проверять на наличие нелегалов

До закрытия автомобильных пунктов пропуска необходимости в более тщательных проверках составов не было

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Грузовые железнодорожные составы, направляющиеся из России в Финляндию, после введения финляндской стороной ограничений на пересечение границы начали проверять на наличие нелегальных пассажиров, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. До закрытия автомобильных пунктов пропуска необходимости в более тщательных проверках грузовых поездов не было.

"После введения ограничений со стороны Финляндии грузовые поезда, следующие через границу, начали проверять на наличие возможных нелегальных пассажиров, которые теоретически могут спрятаться между вагонами или иным способом. Ранее потребности в усиленных проверках грузовых составов не было", - рассказали в органах.

После закрытия 18, 23 и 30 ноября всех автомобильных погранпереходов на границе Финляндии и России, железнодорожные пункты пропуска продолжили свою работу в штатном режиме. Пассажирское сообщение по действующим железнодорожным веткам не осуществляется, как сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, между странами курсируют только грузовые поезда, железнодорожные пункты пропуска "Люття", "Вяртсиля", "Бусловская" и "Выборг" функционируют.

30 ноября заместитель командующего пограничной службой юго-востока Финляндии Юкка Луккари сообщал, что власти страны установили систему двойных заграждений на границе с Россией, пограничные пункты на всей ее протяженности остаются закрытыми. Сотрудники пограничной службы Финляндии и их коллеги из Агентства ЕС по контролю границ Frontex "сосредоточены на важных участках" границы.

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла до 18 февраля 2024 года четыре контрольно-пропускных пункта на границе с РФ ("Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала") из-за притока "граждан третьих стран". 22 ноября финское правительство решило до 23 декабря 2023 года закрыть три из оставшихся четырех КПП.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил 27 ноября, что последний работающий контрольно-пропускной пункт на границе с РФ "Рая-Йоосеппи" ("Лотта" со стороны России) будет также закрыт. Представитель пограничной службы Матти Сарасмаа уточнял, что железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией продолжится.