В Челябинской области прогнозируют неблагоприятные для рассеивания выбросов метеоусловия

Некоторым предприятиям региона уже объявили предупреждение

ЧЕЛЯБИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Слабый ветер неблагоприятных направлений прогнозируют 1 и 2 декабря в пяти городах Челябинской области. Об этом говорится в материалах, опубликованных Челябинским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В Челябинской области в приземном слое атмосферы 1-2 декабря наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ", - отмечается в материалах.

С 19:00 (17:00 мск) 1 декабря до 15:00 (13:00 мск) 2 декабря в Челябинске, Коркино, Карабаше, Сатке, Златоусте отдельным предприятиям объявили предупреждение.

По информации пресс-службы министерства экологии региона, предприятия готовы снижать негативное воздействие на атмосферный воздух, приостанавливая часть производственных процессов. Министерство экологии Челябинской области ведет круглосуточный мониторинг качества атмосферного воздуха.

Челябинская область - крупный промышленный центр России. Ведущим в экономике является металлургический комплекс. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы предприятий области зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ.