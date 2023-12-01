Собянин: панно появилось на станции метро "Университет Дружбы Народов" в Москве

Его разместили во всю длину 50-метровой стены

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Станцию "Университет Дружбы Народов" строящейся Троицкой линии московского метрополитена украсили мозаичным панно. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мозаичное панно площадью 120 кв. м украсило переход строящейся станции "Университет Дружбы Народов". Композиция продолжает единую концепцию самой станции. На панно легко узнаются силуэты крупнейших городов мира - символ единства и многообразия народов и культур всех континентов", - написал мэр.

Он отметил, что панно изготовлено из нескольких тысяч элементов художественного стекла. Разместили его во всю длину 50-метровой стены. На монтаж у строителей ушло порядка месяца.

"Сама станция "Университет Дружбы Народов" Троицкой линии практически готова. В пассажирской зоне и служебных помещениях идут отделочные работы, монтируются инженерные системы. Также приводим в порядок прилегающую территорию", - заключил Собянин.