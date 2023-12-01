В ВОЗ зафиксировали самую быстрорастущую эпидемию ВИЧ в Европе

По словам директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге, 50% людей в Европейском регионе получают поздний диагноз

СТОКГОЛЬМ, 1 декабря. /ТАСС/. Самая быстрорастущая эпидемия ВИЧ в мире наблюдается в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом говорится в заявлении директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, опубликованном во Всемирный день борьбы со СПИДом.

"В Европейском регионе ВОЗ наблюдается самая быстрорастущая эпидемия ВИЧ в мире. 50% людей в Европейском регионе получают поздний диагноз - люди обращаются за медицинской помощью слишком поздно, и мы не успеваем дойти до них раньше. Эта тенденция не меняется уже 10 лет. В ряде стран нашего региона уровень смертности неприемлемо высок, в других передача ВИЧ практически полностью остановлена", - отмечает Клюге.

Он напоминает, что в 1988 году, когда состоялся первый Всемирный день борьбы со СПИДом, диагноз ВИЧ был равносилен смертному приговору. Но сейчас мир изменился к лучшему, так как есть ресурсы и технологии для диагностики, лечения и предотвращения передачи инфекции. Благодаря достижениям медицины ВИЧ стал таким же хроническим заболеванием, как и любое другое, а люди с этим диагнозом, получающие лечение, могут прожить здоровую и долгую жизнь и не передавать вирус другим. Существует высокоэффективное антиретровирусное лечение без серьезных побочных эффектов, новые диагностические алгоритмы позволяют поставить диагноз в тот же день, есть эффективные средства профилактики.

"Я прошу всех в наступающем году - от политиков до сектора здравоохранения и пенитенциарного сектора - пропагандировать действия и вовлекать лидеров сообщества во все планы и программы по ВИЧ, полностью финансировать устойчивое лидерство сообщества и поддерживать гражданское общество с помощью эффективной политики. Мы можем - и должны - оставить в истории бремя и стигматизацию жизни с ВИЧ", - призывает Клюге.