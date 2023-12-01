В Саратове запретили выходить на лед водоемов

В период действия запрета выходить на лед гражданам за его нарушение будет грозить административный штраф в размере 2 тыс. рублей

САРАТОВ, 1 декабря. /ТАСС/. Запрет на выход на лед водоемов ввели в Саратове, сообщили в министерстве информации и массовых коммуникаций региона.

"С сегодняшнего дня на территории областного центра начинает действовать запрет выхода на лед водоемов. Ограничения продлятся с 1 декабря до 25 декабря 2023 года и с 15 марта до 20 апреля 2024 года", - говорится в сообщении.

В период действия запрета выходить на лед гражданам за его нарушение будет грозить административный штраф в размере 2 тыс. рублей.