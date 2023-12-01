Москва представила исследование по противодействию изменению климата

Столица вошла в пятерку лидеров наряду с Лондоном, Парижем, Берлином и заняла четвертое место, обогнав такие города, как Токио, Нью-Йорк, Пекин и Сеул

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Столица разработала и представила международный рейтинг "Климатическая повестка городов мира" на глобальной Конференции ООН по изменению климата, которая открылась в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"Изменение климата - один из ключевых вызовов для человечества. При этом важнейшую роль в решении этого вопроса играют города. Являясь центрами экономического роста и обеспечивая 80% мирового ВВП, города вместе с этим несут высокие климатические риски: по оценкам ООН, на них приходится около 70% от общего объема выбросов парниковых газов. С учетом этого Москва изучила опыт 20 крупнейших мегаполисов и подготовила свой первый аналитический доклад, раскрывающий основные приоритеты городов по противодействию изменению климата и лучшие практики в этой сфере", - сказала министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Отмечается, что исследование проводилось по пяти ключевым направлениям климатической повестки: производство и потребление энергии, транспортная система, зеленые пространства и система обращения с отходами. Москва вошла в пятерку лидеров наряду с Лондоном, Парижем, Берлином и заняла четвертое место, обогнав такие города, как Токио, Нью-Йорк, Пекин и Сеул.

По словам министра, Москва является одним из наиболее ориентированных на устойчивое развитие мегаполисов мира - около 95% программных бюджетных расходов города соответствуют этим принципам. Среди важных преимуществ столицы - обширные зеленые территории и активное развитие экологически чистого общественного транспорта, в частности метро и электробусов. Хорошие результаты отмечаются и в сфере энергопотребления.

Как подчеркнули в пресс-службе, важным отличием представленного исследования от аналогичных проектов является высокая доля городских, а не страновых данных, которые составляют около 92%, а также проведение анализа не по объемам выбросов, а по сферам городской жизни, которые оказывают на них наибольшее влияние. В рамках исследования оценивается не только текущее состояние, но и перспективы городов. Исследование соответствует международным стандартам и подходам в области климата.

"Полученные в ходе исследования результаты могут быть полезны городским администрациям и научному сообществу как для выявления лучших практик с целью совершенствования климатических стратегий, так и для оценки эффективности существующих мер по снижению выбросов парниковых газов. В дальнейшем мы планируем сделать рейтинг открытым для присоединения всех желающих городов мира и разработать онлайн-механизм, который позволит городам провести самооценку в соответствии с методологией исследования. Также в планах проведение исследования по крупнейшим городам России с оценкой особенностей, характерных для нашей страны", - заключила Багреева.