Застрявшие на границе с Польшей водители украинских фур объявили голодовку

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко ранее сообщал, что на границе скопилась очередь из 2 100 грузовиков

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Водители украинских грузовиков, застрявшие в пункте пропуска "Краковец-Корчева" на границе с Польшей из-за блокирования дорог польскими перевозчиками, объявили голодовку. Об этом сообщило издание "Общественное".

"Мы хотели принять участие в мирной акции - переговорах с митингующими. Нас заблокировала полиция. Около 250 человек с одной стороны. Нам не дали дойти до протестующих. Польская полиция дала добро поехать трем мужчинам, волонтеру, наши требования выслушали, но никто их не принял. Мы объявляем голодовку, но сейчас еще ждем встречи с консулом", - приводит издание слова одного из водителей.

Ранее спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщал, что, по состоянию на утро пятницы, на границе скопилась очередь из 2 100 грузовиков.

6 ноября польские перевозчики заблокировали три основных КПП на границе с Украиной: "Ягодин - Дорохуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Хребене". 23 ноября к ним добавился четвертый - "Медыка - Шегини". Протестующие требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года. С 27 ноября к ним присоединились польские фермеры.

Водители грузовиков вынуждены стоять в многокилометровых очередях сутками. Они также пытаются искать объездные пути, что приводит к созданию заторов в соседних странах. Переговоры с бастующими пока не привели к результатам. С начала блокады в очередях у границы умерли два украинских водителя.

В связи с блокировкой границы расценки на доставку грузов из Польши на Украину выросли более чем в три раза. Представители украинских компаний и объединений прогнозируют срыв многих контрактов. Европейские компании уже начали сокращать объемы заказов. У водителей, ожидающих возможности пересечь границу, начались проблемы с едой и водой, заканчивается топливо. Для помощи им украинские власти совместно с профильными ассоциациями создали штаб. Киев готовит иски о возмещении ущерба, а на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция с требованием ввести санкции против поляков, блокирующих пункты пропуска. В свою очередь Министерство инфраструктуры Польши призвало Киев выполнить требования польских перевозчиков.