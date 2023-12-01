Учителя УрФО получили награды по итогам Года педагога и наставника

Почетное звание "Народный учитель Российской Федерации" присвоено Ивану Никитину из Половинской средней общеобразовательной школы Курганской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев вручил 14 учителям округа почетные награды по итогам Года педагога и наставника. Торжественное награждение состоялось 1 декабря, сообщили в аппарате полпреда.

"Ваш профессионализм, преданность делу и любовь к детям заслуживают самого высокого признания. Вы не только передаете знания и умения, но и формируете личности, воспитываете будущее нашей страны. Работа педагога - это не просто профессия. Это миссия. И вы выполняете ее на высочайшем уровне", - обратился к педагогам Владимир Якушев.

Почетное звание "Народный учитель Российской Федерации" присвоено учителю Половинской средней общеобразовательной школы Курганской области Ивану Никитину. Благодарности президента РФ вручены ямальским учителям - педагогу школы №2 в Муравленко Наталье Кустовой и Светлане Семеновой из надымской школы №5. Еще 11 педагогов из всех регионов УрФО получили благодарности полпреда президента в округе.

Позже для педагогов состоялся концерт народной артистки России Ларисы Долиной на площадке киноконцертного театра "Космос" в Екатеринбурге, который организован фондом "Гуманитарный мир". Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. ТАСС - генеральный информационный партнер проекта "Посвящение учителям", в рамках которого проводятся концерты, посвященные Году педагога и наставника.

"В этот год у нас появились новые прекрасные традиции. Прежде всего это всероссийская акция "Спасибо, учитель", к которой уже присоединились более двух миллионов человек. Я уверен, что она будет жить многие и многие годы, и не завершится, пока есть в России благодарные ученики", - говорится в видеобращении министра просвещения РФ Сергея Кравцова перед торжественным концертом в честь педагогов.