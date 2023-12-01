Мезенцев анонсировал работу над книгами об ученых и первопечатниках России и Белоруссии

Государственный секретарь СГ рассказал и о планах по подготовке биографии о первом русском книгопечатнике Иване Федорове

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Постоянный комитет Союзного государства (СГ) начнет работать над книгами о выдающихся ученых и первопечатниках России и Белоруссии. Об этом сообщил государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев на встрече с белорусскими и российскими журналистами.

"Мы очень хотим показать через призму судеб выдающихся жителей России и Белоруссии факты и достижения, о которых мы, может быть, редко говорим. Симеон Полоцкий - наставник детей царя Алексея Михайловича. Он просветитель, человек, который задумал создание Славяно-греко-латинской академии. Симеон Полоцкий для нас та историческая фигура, которой мы хотим посвятить целую книгу", - сказал он.

По словам Мезенцева, в комитете также планируют начать работу над книгами о белорусском инженере Казимире Семеновиче и Михаиле Ломоносове. "Люди, конечно, занимались разными направлениями исследований, принадлежат разным эпохам. Мы считаем, что мы можем позволить себе объединить эти судьбы", - отметил он.

Госсекретарь рассказал и о планах по подготовке биографии о первом русском книгопечатнике Иване Федорове. "Кто-то говорит, что он из Львова - действительно, ряд книг он издал там. Но он был и диаконом одного из храмов московского Кремля, человек невероятной образованности, мудрости. История не имеет государственных, географических границ. Если Иван Федоров издавал во Львове свои книги, то это подтверждение того, что славянский мир един", - подчеркнул он.

Мезенцев также анонсировал работу над книгой о белорусском первопечатнике Франциске Скорине.