В ДНР сотовые операторы "большой четверки" запустили мобильный интернет

Заместитель председателя правительства республики Владимир Ежиков сообщил, что sim-карты российских операторов уже начали получать доступ к мобильному интернету, однако сам процесс потребует отладки, которую планируют провести в течение месяца

ДОНЕЦК, 1 декабря. /ТАСС/. Процесс запуска мобильного интернета для абонентов "Мегафона", "Билайна", Tele2 и МТС начался в пятницу в Донецкой Народной Республике после модернизации ядра сети местного оператора. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства ДНР Владимир Ежиков.

После того, как ДНР вышла из-под контроля Киева, в республике оказывает услуги связи мобильный оператор "Феникс". В январе 2023 года операторы сотовой связи "большой четверки" приступили к работе в регионе в тестовом режиме на сетях местного оператора: абонентам "Мегафона", "Билайна", Tele2 и МТС стали доступны голосовые вызовы и СМС. В свою очередь, на сетях "большой четверки" с октября по всей стране начал работать "Феникс".

"Как мы и планировали, сегодня запустили процесс организации работы мобильного интернета операторов "большой четверки" в ДНР. Специалисты министерства связи, республиканского оператора "Феникс" проводят необходимые работы, настраивают оборудование, проводят тестирование процессов работоспособности услуги", - сказал Ежиков.

Он добавил, что sim-карты российских операторов уже начали получать доступ к мобильному интернету, однако сам процесс потребует отладки, которую планируют провести в течение месяца. К концу года власти ДНР рассчитывают выйти "на полноценное функционирование таких sim-карт - как в любом другом регионе России".

"Нагрузка на мощности ядра сети РОС "Феникс" существенно не увеличится, поскольку сам по себе роуминг уже работает. Благодаря ранее проведенной модернизации ядра сети оператор готов оказывать услугу мобильного интернета абонентам "большой четверки" в режиме роуминга на всей территории вещания. Качественному сервису способствует и планомерное развитие сети базовых станций в рамках ранее утвержденных планов", - отметил Ежиков.