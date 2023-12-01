В Москве 300 экспертов посетили медучреждения в рамках конгресса по здравоохранению

Они высоко оценили московский опыт, современные цифровые технологии и уникальные стандарты оказания помощи, отметила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Московские медицинские учреждения посетили порядка 300 экспертов со всей России в рамках конгресса "Национальное здравоохранение 2023". Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня и завтра на полях форума проходит национальный конгресс здравоохранения, в котором активно участвуют и представители московской медицины. <…> Около 300 экспертов со всей страны, в том числе министры здравоохранения регионов, главные врачи больниц и поликлиник посетили шесть ведущих столичных медорганизаций в рамках второго конгресса "Национальное здравоохранение 2023" на международной выставке-форуме "Россия". Они высоко оценили московский опыт, современные цифровые технологии и уникальные стандарты оказания помощи. Столичные эксперты также поделились своим опытом с делегатами конгресса", - сказала Ракова.

По ее словам, Москва системно многие годы занимается развитием здравоохранения, и специалисты накопили большой позитивный опыт. "Я очень надеюсь, что те практики, которые мы сегодня представим, будут интересны и полезны представителям других регионов", - подчеркнула она.

Как добавила заммэра, в Москве реализуются масштабные проекты: новое стандарты поликлинической и экстренной помощи. Завершается формирование нового каркаса онкологической помощи, который позволяет бесшовно обеспечить маршрутизацию пациента от подозрения на заболевание до пожизненного наблюдения. Активно используются современные цифровые технологии. На сегодняшний день московские поликлиники работают в цифровом формате, и на него уже переходят больницы.

"Применение современных технологий позволяет высвободить время врачей для общения с пациентом и более сложных задач, а рутинные функции забирает на себя искусственный интеллект", - поделилась Ракова.