В Кировской области жители поселка нашли розового фламинго

Предположительно, птица приземлилась во время перелета

КИРОВ, 1 декабря. /ТАСС/. Жители поселка Созимский Верхнекамского округа Кировской области нашли розового фламинго. Предположительно, птица приземлилась во время перелета, сообщается в Telegram-канале правительства области.

"В поселке Созимский Верхнекамского округа Кировской области нашли розового фламинго. Предположительно, птица приземлилась в нашем регионе во время перелета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что птица занесена в Красную книгу России и является редким видом. Фламинго привезли в Киров в центр реабилитации "Большое гнездо", где он будет проходить обязательный карантин. Как рассказала врио замруководителя Западно-Уральского межрегионального управления Росприронадзора Людмила Попова, по предварительной договоренности, птицу передадут в удмуртский зоопарк, где специалисты оценят, можно ли отпускать ее в естественную среду обитания.

Ранее розового фламинго, обессилившего от перелета и сбившегося с пути, обнаружили в Чайковском районе Пермского края, молодую птицу подобрали на дороге. Также фламинго находили в Алтайском крае недалеко от города Барнаула, еще одного - в Бийском районе, троих - в Республике Алтай - в Чойском и Шебалинском районах. Как отметили в Росприроднадзоре, шансов на самостоятельное выживание у птиц не было, так как на Алтае для них слишком холодный климат. Кроме того, питаются фламинго путем фильтрации корма из воды, а все водоемы в Сибири в конце ноября давно скованы льдом.

В Пермском орнитологическом обществе сообщили, что розовые фламинго живут в Африке, на юге Европы и на юго-западе Азии. В организации отметили, что ближайшие места гнездования розовых фламинго - острова и побережья северо-восточного Каспия, а также озеро Тенгиз в центральном Казахстане. Также эти птицы встречаются на севере Каспия, в Предкавказье и Причерноморье.

По данным Росприроднадзора, причиной изменения путей миграции розовых фламинго стала аномально теплая погода в Сибири. "Аномально теплая погода, которая стояла на юге Западной Сибири в ноябре текущего года, сыграла злую шутку со стаей редких птиц - розовых фламинго. Дело в том, что эти птицы не гнездятся не только в Сибири, но и в целом на территории России встречаются только во время миграции. В этом году что-то произошло с навигацией у фламинго, направившихся на юг", - сообщили в службе по природопользованию.