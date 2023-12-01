В Петербурге обнаружили останки 59 красноармейцев за год работы "Вахты памяти"

Как сообщила глава регионального отделения общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" Кристина Соболева, имена удалось установить лишь у троих

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Церемония закрытия Санкт-Петербургского этапа всероссийской акции "Вахта памяти" состоялась на киностудии "Ленфильм". Как рассказала ТАСС глава регионального отделения общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" Кристина Соболева, за этот год на территории Петербурга были найдены останки 59 красноармейцев, однако имена удалось установить лишь у троих.

"Если удалось найти солдатский смертный медальон и удалось прочесть вкладыш, если он не истлел со временем, как это зачастую бывает, то удается установить имя бойца. Нередко поисковики также находят какие-то подписные вещи или номерные детали самолетов, различные документы - это тоже помогает. Но прошло уже очень много времени - документы и вкладыши солдатских медальонов разрушаются под воздействием кислорода, прочесть все сложнее и сложнее", - объяснила такую небольшую цифру Соболева.

По ее мнению, даже три установленных имени не так уж и мало, как может показаться на первый взгляд, ведь речь идет о человеческих судьбах. А еще за этими именами стоят семьи, которые теперь знают, что их родственник погиб, защищая Ленинград. Она также отметила прирост молодежи за счет школьных и студенческих поисковых отрядов. На сегодняшний день в Петербурге зарегистрирован 51 поисковый отряд, это 845 человек, 35% из которых составляют люди до 35 лет.

В рамках церемонии закрытия "Вахты Памяти" поисковики были отмечены знаками правительства Санкт-Петербурга "За вклад в дело увековечивания памяти погибших при защите Отечества". После официальной части гостей ожидала экскурсия "Пропавшие в кинохронике", которую создала команда творческой мастерской "Невский баталист". Основная концепция экскурсии - истории сотрудников киностудий, а также военных корреспондентов и простых солдат, которые прошли Великую Отечественную войну.

В 1988 году началось массовое участие граждан в работах по поиску останков погибших солдат и командиров Красной Армии. В это же время организуются первые "Вахты памяти", направленные на розыск и перезахоронение павших защитников Отечества. Более 30 тыс. воинов было найдено на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 1990 года, установлено более 7 тыс. имен.