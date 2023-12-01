Москалькова планирует сделать раздел о цифровых правах в докладе за 2023 год

Уполномоченный по правам человека в РФ предложила главе АНО "Белый интернет" Элине Сидоренко принять участие в соответствующей разработке

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила главе АНО "Белый интернет" Элине Сидоренко принять участие в разработке раздела о цифровых правах граждан, который планируется в докладе о деятельности омбудсмена за 2023 год. Об этом сообщает АНО "Белый интернет" по итогам встречи Москальковой и Сидоренко.

"Москалькова рассказала, что в ежегодный доклад уполномоченного по правам человека для представления президенту и парламенту будет включен специальный раздел о цифровых правах. Омбудсмен предложила Сидоренко принять участие в его разработке", - говорится в пресс-релизе, поступившем в ТАСС.

Омбудсмен отметила, что к ней приходят обращения тогда, когда человек уже обижен, а с помощью интернета права сейчас нарушаются часто. "Они связаны с незаконным отъемом имущества, с продвижением людей к противоправным действиям: незаконному обороту наркотиков, вовлечению людей не только в преступную деятельность, но и в ту, которую мы считаем серой зоной. Зона, где человек подвергается психологической обработке для изменения его позиции, где его продвигают к тем ценностям, которые наносят вред и ему, и его семье, и окружению", - цитирует организация слова Москальковой.

Омбудсмен и глава "Белого интернета" согласились с важностью данной проблематики, отметив, что бороться с угрозами в интернете нужно с помощью "системной и слаженной работы всех заинтересованных в этом сторон".

"Скептикам я хочу напомнить, что количество киберпреступлений в 2022 году превысило отметку в 522 тыс. Три четверти подобных преступлений совершается с использованием интернета. Цифровая преступность выросла в три раза за последние пять лет. В прошлом году кражи средств с банковских счетов лишили россиян 14,2 млрд рублей. Мы нуждаемся в законодательных новеллах, слаженной работе неравнодушных лиц и государственных органов, в цифровом просвещении. Цифровая гигиена позволяет оградить от мошенничества всех незащищенных лиц", - указала Сидоренко.

Центр по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий АНО "Белый интернет" создан для популяризации правовой культуры, идей добросовестности и законопослушности в цифровой сфере, повышения уровня цифровой культуры и цифровой гигиены населения, расширения правовых гарантий защиты прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий.