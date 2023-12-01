Благотворительный фонд ДУМ РФ помог открыть полевой госпиталь для раненых в Газе

В нем будет оказываться срочная и квалифицированная медицинская помощь, включая первичный осмотр, медикаментозную терапию, при необходимости - проведение операций

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Полевой госпиталь для раненых открыт на юге сектора Газа, это произошло благодаря помощи благотворительного фонда "Закят" Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, сообщил ТАСС генеральный директор фонда Сулейман Аджиев.

"Полевой госпиталь открыт в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Больные прибывают со всех возможных точек <...>, в том числе с севера Газы, так как там наиболее сложная ситуация с разрушенной инфраструктурой и отсутствием больниц. <…> Фонд "Закят" собрал необходимые средства для строительства и закупки необходимых принадлежностей для открытия", - сказал Аджиев.

По его словам, в открытии госпиталя участвовали представители фонда-партнера Hayat Yolu, через посредничество которого фонд "Закят" сотрудничает с министерством здравоохранения Палестины. Как уточнил собеседник агентства, лечебное учреждение представляет собой пристройку рядом с медицинским центром "Нассер" "для возможности оперативного реагирования и помощи раненым".

Военный госпиталь оборудован сейчас 20 кроватями, необходимыми аппаратами и приборами. В нем будет оказываться срочная и квалифицированная медицинская помощь, включая первичный осмотр, медикаментозную терапию, при необходимости - проведение операций. "Это первый подобный проект на территории сектора Газа. И рядом уже строится аналогичный госпиталь", - отметил гендиректор фонда.

Как сообщил в октябре глава Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин, для пострадавших жителей Палестины в России после эскалации напряженности было собрано более 85 млн рублей. Кроме того, фонд "Закят" ранее открыл сбор помощи для прибывающим из сектора Газа россиянам.

Оценивая в целом гуманитарную катастрофу в секторе Газа, Аджиев отметил, что она "катастрофическая". "Наши партнеры говорят, что если не будут приняты кардинальные меры, то люди начнут умирать от голода через какое-то время", - сказал собеседник агентства.