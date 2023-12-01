Въезд в Смоленск открыли для большегрузов

Временный запрет на движение большегрузного транспорта ввели в связи с сильным снегопадом

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Въезд в Смоленск возобновили для большегрузного транспорта, 27 ноября его закрыли по решению властей, чтобы предотвратить аварийные ситуации на дорогах на фоне обильных снегопадов, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.

"В Смоленске открыли въезды в город для большегрузного транспорта после того, как дороги были приведены в нормативное состояние", - рассказали в пресс-службе.

Временный запрет на движение большегрузного транспорта ввели в связи с сильным снегопадом для предотвращения аварийных ситуаций и заторов на дорогах. Накануне губернатор области Василий Анохин сообщал, что для уборки областного центра от снега задействованы более 50 единиц техники. К концу года ее планируют увеличить вдвое.