Рынок "Садовод" продолжит работу в прежнем режиме после пожара

Все корпуса торгового комплекса 2 декабря будут работать без ограничений, за исключением павильонов, расположенных на торговых линиях, где произошел пожар

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Торговый комплекс "Садовод" продолжит работу в прежнем режиме, последствия возгорания будут устранены оперативно. Об этом сообщили ТАСС пресс-службе торгового комплекса.

"В настоящий момент пожар полностью ликвидирован. Сегодня и завтра комплекс продолжит работу в обычном режиме", - сказали в пресс-службе.

Все корпуса торгового комплекса в субботу будут работать без ограничений, за исключением павильонов, расположенных на торговых линиях, где произошел пожар. "Администрация приложит все усилия для оперативного устранения последствий", - добавили в торговой организации.

Ранее ТАСС сообщал, что пожар на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы, охвативший площадь в 600 кв. м, ликвидирован. Как уточнили ТАСС в пресс-службе МЧС России, горели товары народного потребления в смежных трехуровневых контейнерах. Эвакуированы 350 человек. Пожару был присвоен второй номер сложности из пяти существующих. В результате пожара пострадали три человека, двоим пострадавшим была оказана медицинская помощь, один пожарный госпитализирован, сообщили в оперативных службах.