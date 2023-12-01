Художница Скочиленко обжаловала приговор за распространение фейков о ВС РФ

Александре Скочиленко назначили наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в колонии общего режима с лишением права заниматься администрированием сайтов в Интернете сроком на три года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Петербургская художница-активистка Александра Скочиленко обжаловала приговор, по которому должна отбыть семь лет в колонии за распространение ложной информации о Вооруженных силах России. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

"Апелляционную жалобу на приговор суд зарегистрировал 30 ноября", - сказала представитель пресс-службы.

Приговор Скочиленко огласили 16 ноября в Василеостровском районном суде. Она признана виновной в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Художнице назначили наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в колонии общего режима с лишением права заниматься администрированием сайтов в Интернете сроком на три года.

Как установило следствие, 31 марта 2022 года в одном из сетевых магазинов на Малом проспекте Васильевского острова женщина заменила несколько товарных ценников на бумажные листки с текстом о боевых действиях на Украине, компрометирующим российскую армию. В апреле того же года Скочиленко задержали и поместили под стражу.