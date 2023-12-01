На главной аллее ВДНХ на выставке "Россия" зажгли огни на новогодних елях

Также деревья украсили 36 км гирлянд

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Деды Морозы со всей страны зажгли огни на главной елке Москвы, установленной на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, а также огни на всех 90 елках, расположенных на главной аллее выставки. Их украсили 36 км гирлянд и 360 тыс. огней, передает корреспондент ТАСС.

"Приехал я к вам из славного града Устюга Великого, чтобы вместе с моим другом Чысхааном зажечь огонечки на главной елке Москвы. Совсем недавно мой друг Чысхаан объявил, что зима начинается в Якутии. А сегодня мы объявляем, что зима начинается и в Москве", - сказал Дед Мороз со сцены.

Чысхаан, живущий на полюсе холода в Оймяконе, специально приехал в Москву, чтобы передать символ холода - магический кристалл. "Я обещаю, что этот кристалл будет помогать вершить хорошие, добрые дела и делать этот мир чуточку лучше и добрее. И я обещаю, что Новый год будет. Он придет точно по календарю, с 31-го на первое", - принял подарок Дед Мороз, объявив, что кристалл будет храниться в его резиденции.

Затем зрители приветствовали Дедов Морозов из национальных республик. Так, в Москву прибыли Сагаан Убгэн (Белый Старец, покровитель всего живого) из Бурятии, белый всадник Уэс Дадэ из Кабардино-Балкарии, К дзыд П ль (Старец Холод) из Коми, Купец-Морозец Паккайне, его старший брат Талви Укко (главный карельский Дед Мороз) и их собрат Дед Халла из Карелии. Приехали хранитель легенд Кыш Бабай из Казани и Йушто Кугыза из Марий Эл, великий даритель Якшамо Атя из Мордовии (мордовский Дед Мороз-даритель) и Митын Дада из Северной Осетии.

О сказочном лесе

Как объяснили Деды Морозы журналистам, в первый день зимы, 1 декабря, они пригласили гостей в сказочный лес новогодних елок на выставке-форуме "Россия", где каждая из 90 елок представляет один из 89 регионов России и одна - общая, которая олицетворяет всю страну.

"С этого момента началась череда новогодних праздников. Во всех регионах нашей страны засверкают сегодня огоньки на елках. Думаю, все москвичи уже ощутили мой приезд, сегодня и снег белый, и морозец славный, а главное - ребятишкам раздолье, началась череда новогодних праздников. Желаю, чтобы все дети от мала до велика были счастливы, чтобы семьи были большими, полными, чтобы они жили в достатке, чтоб у ребятишек глазки искорками светились, а лица улыбками озарялись. Чтобы все жили дружно в мире и согласии. Чтобы наступил мир на планете Земля. Для меня это был бы самый хороший подарок", - сказал главный зимний волшебник, российский Дед Мороз из Великого Устюга.

Затем он отправится дальше в свое новогоднее путешествие по стране на сказочном поезде. "Буду смотреть, как города готовы к нашему любимому празднику. Все приукрасим, будем зажигать огонечки на главных елках городов и приблизим Новый год. Чтобы все люди были счастливы, чтобы все получили хорошее настроение и достойные подарки", - рассказал он.

Елки на выставке олицетворяют единство культурного достояния страны. Ели украсили профессиональные дизайнеры проекта "Елки России" совместно с участниками движения "Волонтеры леса". "Елки России" - проект по созданию коллекции предметов декора с использованием наиболее ярких исторических и культурных мотивов российских промыслов и ремесел из всех уголков России.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Она организована для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.