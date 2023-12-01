В Москве 3 декабря ожидаются метель и снегопады

В МЧС советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Метель и сильный снегопад прогнозируют синоптики в воскресенье в Москве. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по городу.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 10:00 до конца суток 3 декабря в Москве ожидается снег, местами сильный, метель, снежные заносы на дорогах, гололедица", - сообщили в ведомстве.

Столичные спасатели советуют автовладельцам, управляющим автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, снижать скорость движения, увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров (обгонов, перестроений, опережений), а также не парковать автомашины под деревьями. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.