На Ямале впервые пройдет заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников

С 23 по 29 марта округ примет около 400 старшеклассников, а также 100 педагогов со всей страны

ТАСС, 1 декабря. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) в марте 2024 года впервые станет местом проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, предметом для них станет история. Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа.

"В Министерстве просвещения РФ определили места и сроки проведения финала самой престижной олимпиады для школьников. Ямал примет заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по истории. Он пройдет в марте следующего года в Арктическом лицее Нового Уренгоя", - говорится в распространенном сообщении. В пресс-службе отметили, что регион впервые становится местом проведения заключительного этапа олимпиады.

С 23 по 29 марта округ примет около 400 старшеклассников, увлеченных историей, и 100 педагогов со всей страны. В состав жюри войдут лучшие ямальские учителя истории. Арктический лицей, выбранный местом для проведения мероприятия, является одной из самых современных школ в регионе, добавили в пресс-службе.

"У школьников со всей России, которые основательно изучают историю, будет возможность углубить знания о героическом периоде освоения Севера, оценить роль Ямала в развитии энергетики нашей страны. Обязательно организуем для ребят экскурсию на месторождение, покажем как развивается газовая столица и познакомим с работой ключевых компаний ТЭК", - цитирует пресс-служба губернатора Дмитрия Артюхова.

Подготовкой школьников к участию к олимпиаде занимается региональный Центр выявления и поддержки одаренных детей. Ученики участвуют в профильных олимпиадных сменах и учебно-тренировочных сборах. Очередные сборы стартуют 3 декабря в Арктическом лицее. Для качественной подготовки участников обучение прошли 30 ямальских педагогов.

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников будет проходить с 15 марта по 3 мая 2024 года. Она проводится ежегодно по 24 предметам, включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы победителей и призеров олимпиады действуют четыре года и дают право поступления в ведущие российские вузы без экзаменов по соответствующему профилю.