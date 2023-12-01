Россияне с 11 декабря смогут оформлять визы в КНР без предварительной записи

Согласно сообщению посольства КНР, заявителям необходимо заполнить анкету на визу, после чего достаточно иметь при себе распечатанные документы

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Граждане России смогут оформить визу в Китай без предварительной записи на прием с 11 декабря. Об этом говорится в сообщении посольства КНР, размещенном на сайте китайского визового центра в Москве.

"В целях дальнейшего облегчения поездок иностранных граждан в Китай посольство КНР в РФ уведомляет об оформлении виз без предварительной записи на прием с 11 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заявителям необходимо заполнить анкету на визу, после чего достаточно иметь при себе распечатанные документы. "Необходимости назначать дату для подачи документов онлайн больше нет", - сообщили в учреждении.