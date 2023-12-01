В Дагестане подвели газ к четырем высокогорным селам

Газопровод создал техническую возможность газификации 250 домовладений, а также 18 котельных

МАХАЧКАЛА, 1 декабря. /ТАСС/. Межпоселковый газопровод протяженностью 10 км, который позволит газифицировать села Тисси-Ахитли, Цедатль, Нижнее Гаквари и Верхнее Гаквари, ввели в эксплуатацию в Цумадинском районе Дагестана, сообщил ТАСС генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" Ризван Мурадов.

"Специалисты "Газпром газораспределение Дагестан" ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод протяженностью 10 км от села Тисси-Ахитли до сел Цедатль, Нижнее Гаквари и Верхнее Гаквари Цумадинского района", - сказал собеседник агентства.

По его словам, газопровод создал техническую возможность газификации 250 домовладений, а также 18 котельных. На сегодня построены распределительные сети в селе Нижнее Гаквари, что позволило приступить к подключению потребителей.

"В селе Нижнее Гаквари к природному газу смогут подключиться 48 домовладений, а также социальные объекты: школа, дошкольное учреждение, сельская библиотека, культурно-досуговый центр, мечеть, администрация", - добавил Мурадов.