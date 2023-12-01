В РФ запустят программу кадрового резерва для региональных министров образования

Она стартует с 2024 года

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Программа формирования высшего кадрового резерва региональных министров образования будет запущена в России с 2024 года. Об этом сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Договорились с Алексеем Геннадьевичем Комиссаровым (гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" - прим. ТАСС), что будет аналогичная программе "Лидеры России" программа формирования высшего кадрового резерва региональных министров образования. Эта программа стартует с начала следующего года", - сказал он.

Кравцов сообщил, что подписал приказ о формировании управленческого кадрового резерва для руководителей региональных и муниципальных органов управления образованием, который предусматривает, что директор школы сможет обратиться для назначения завуча, региональный министр - для назначения своего заместителя, а также для назначения в центральный аппарат министерства просвещения.