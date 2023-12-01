Президент ЮАР считает, что нужно больше денег на преодоление последствий изменения климата

Как указал Сирил Рамапоса, "решения, принимаемые на COP28, должны опираться на науку, справедливость, а также на принцип общей, но дифференцированной ответственности и соответствующих возможностей"

ДУБАЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил о необходимости выделения более масштабных средств на преодоление последствий изменения климата.

"Несмотря на существующие в мире вызовы, нельзя терять динамику в борьбе с изменением климата. Африканские страны являются одними из самых уязвимых перед лицом последствий быстрого изменения климата, они должны адаптироваться и выстраивать жизнестойкость", - отметил глава государства на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), которая проходит в Дубае. Его речь транслировалась на сайте мероприятия.

"ЮАР приветствует знаковое решение COP28 по созданию нового фонда по потерям и ущербу. Мы также приветствуем те взносы, о которых уже было объявлено. Если этот фонд хочет эффективно поддержать страны, которые являются наиболее уязвимыми перед лицом последствий изменения климата, мы должны мобилизовать еще больше финансовых средств", - продолжал Рамапоса.

"Мы должны начать реализацию программ по справедливому национальному и международному переходу, который будет вовлекать все общества, все страны и охватывать все сферы экономики", - подчеркнул президент ЮАР. "Решения, принимаемые на COP28, должны опираться на науку, справедливость, а также на принцип общей, но дифференцированной ответственности и соответствующих возможностей", - отметил он.

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие лидеры более 140 государств и свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.