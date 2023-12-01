Все живые ели для проекта "Елки России" высадят недалеко от ВДНХ

Каждое дерево украшено в национальном колорите

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Все 90 живых елей, которые установлены на главной аллее ВДНХ на международной выставке-форуме "Россия", по завершении проекта будут высажены недалеко от ВДНХ и станут украшением российской столицы, сообщила журналистам заместитель генерального директора АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Анастасия Звягина.

"Ни одна елочка не пропадет и не пострадает. После все елки будут высажены здесь, недалеко от ВДНХ, и станут своеобразным наследием выставки и украшением столицы", - сказала замруководителя дирекции выставки в преддверии церемонии зажжения огней на 90 елках.

Она отметила, что впервые в стране состоялось зажжение огней на 90 елках, которые олицетворяют 89 регионов России, а одна - всю большую страну. "90 живых голубых елей. Каждая украшена в национальном колорите, в национально-художественных промыслах каждого региона. Рядом елочка из Московской области, она украшена в стиле гжели, на ней мы видим павлопосадские платки. Рядом елочка Чукотской области, на ней - игрушки из настоящего китового уса. Елочка Тверской области украшена золотым шитьем - это старинное шитье XIX века, золотошвейки поставляли свои изделия к императорскому двору, в том числе и на коронацию Александра II. На елочке Краснодарского края мы видим подсолнух и солнце", - сказала Звягина.

Как отметил на сцене глава Рослесхоза Иван Советников, цель проекта "Елки России" - популяризировать российские народно-художественные промыслы, показать огромную страну, уникальные коллекции ремесленников, мастеров, декораторов, флористов. "Это огромный труд команды людей. Каждая елка - это произведение искусства. Мы счастливы видеть 90 арт-объектов, 90 современных эталонов дизайна и декора. Каждый регион и мастер внесли огромный вклад. Во Владивостоке собирали ракушки, на Чукотке делали изделия из китового уса, в Калининграде - игрушки из натурального янтаря", - сказал Советников.

Об особенностях национальных украшений елей

После церемонии зажжения огней на елях Деды Морозы провели экскурсии по экспозиции и рассказали об особенностях национальных украшений елей, символизирующих достояния регионов. Ель Красноярского края с заснеженными ветвями рябины и снегирями стала отражением зимнего сибирского леса. Тюменское дерево украшено авторскими игрушками в виде резных наличников, Коньков-Горбунков, сибирских ковров и кукол в техниках урало-сибирской, нижнетагильской и мезенской росписи. Ель Адыгеи украшена большими бархатными шарами в золотошвейной технике с народными орнаментами. Для хакасской ели мастера региона изготовили крупные солярные золотые и серебряные знаки, а также пого - стилизованное нагрудное украшение, выполненное в технике вышивки бисером.

Ель Костромской области увешана свистульками - петровскими игрушками, фигурками фантастических животных и шарами с костромской росписью. В декоре ели Пензенской области представлена абашевская игрушка, а на елке Саратовской области - вольская крашенка: это старинные региональные ремесла, которые малоизвестны за пределами регионов. На дереве из Башкирии - "золотые олени сарматов", повторяющие музейные экспонаты, и настоящие бочонки для башкирского меда.

"Елки России" - проект по созданию коллекции предметов декора с использованием наиболее ярких исторических и культурных мотивов российских промыслов и ремесел из всех уголков страны. Голубые ели - подарок выставке от Федерального агентства лесного хозяйства. Они прибыли на ВДНХ из Московской области, где их выращивали, а затем аккуратно выкопали и перевезли, чтобы ни одна ель не пострадала. Деревья украсили профессиональные дизайнеры проекта "Елки России" совместно с участниками движения "Волонтеры леса"

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Она организована для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.