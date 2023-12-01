В ЛНР на базе вузов и колледжей создадут студотряды

Соответствующее соглашение подписали министерство образования и науки республики и луганское региональное отделение Российских студенческих отрядов

ЛУГАНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Министерство образования и науки Луганской Народной Республики (ЛНР) подписало соглашение о сотрудничестве с луганским региональным отделением Российских студенческих отрядов. Как сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР, подписанное соглашение рассчитано на создание студенческих отрядов на базе вузов и колледжей региона.

"Минобрнауки ЛНР подписало соглашение о сотрудничестве с луганским региональным отделением Российских студенческих отрядов. <…> По каким направлениям будет осуществляться сотрудничество: создание студенческих отрядов на базах профессиональных образовательных организаций и образовательных учреждений высшего образования ЛНР, привлечение студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных учреждений высшего образования республики к работе на предприятиях", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подписи под документом поставили врио главы минобрнауки республики Дмитрий Шевченко и руководитель луганского регионального отделения Российских студенческих отрядов Анна Сычева.